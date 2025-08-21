Лукашенко захотел усилить военное сотрудничество с Ираном: какие планы у Беларуси

Беларусь готова к обсуждению с Ираном любых вопросов – от сотрудничества в поставках продовольствия до военно-технической сферы. Об этом заявил самопровозглашенный "президент" соседней республики Александр Лукашенко.

Видео дня

Заявление прозвучало по факту переговоров белорусского диктатора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Как подчеркнул Лукашенко, Иран "был и остается другом" Беларуси.

"Мы привержены выполнению всех наших обязательств, которые мы взяли на себя перед иранской республикой. Вы приехали к своим друзьям, и вы должны чувствовать себя как у своих друзей. Если у нас и будет какое-то невыполнение тех условий, по которым мы договорились, думаю, мы решим эти вопросы", – пообещал Лукашенко Пезешкиану.

Белорусский диктатор не уточнил, о каких именно "условиях" он договаривался с исламской республикой, но упомянул о своих визитах в Тегеран. В целом спич Лукашенко хотя и был довольно длинным по времени, каких-то конкретных фактов белорус не привел вообще.

"Мы открыты к работе по вопросам обеспечения продовольствием вашей страны и к военно-техническому сотрудничеству. Еще раз подчеркиваю: здесь нет никаких секретов. Мы не дружим против кого-то, мы все делаем на благо наших народов", – сказал он.

Хотя, по словам Лукашенко "нет никаких секретов", диктатор также не конкретизировал, были ли какие-то договоренности в военном сотрудничестве ранее, или они достигнуты сейчас.

В свою очередь президент Ирана пожаловался на санкции и отношения с США. Он заявил, что противодействовать ограничениям возможно лишь путём "развития сотрудничества и практической реализации достигнутых договорённостей".

Интересно – в официальном сообщении аппарата белорусского диктатора указано, что "стороны подтвердили важность и необходимость соблюдения принципа невмешательства во внутренние дела других стран и неприменения силы или угрозы ее применения, принципа взаимовыгодного сотрудничества во имя мира, стабильности и развития, а также норм международного права и Устава Организации Объединенных Наций".

Никаких упоминаний относительно Украины "президенты" Беларуси и Ирана не сделали – потому что официально обе страны отрицают свою помощь России в ведении захватнической войны против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в последнее время американский лидер Дональд Трамп начал общаться с Лукашенко. Например, они имели беседу накануне встречи первого с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Тогда главной темой их общения стало освобождение в Беларуси 16 политзаключенных, за что Трамп поблагодарил Лукашенко. Также они обсудили возможность освобождения еще около 1300 заключенных.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!