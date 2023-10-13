Лукашенко конфузом в Бишкеке подогрел слухи о своей болезни: что произошло. Видео

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко едва не покатился кубарем по лестнице перед саммитом СНГ в Бишкеке. Поднимаясь, он оступился и комично взмахнул руками. Конфуз подогрел давние слухи о болезни диктатора.

Видео, на котором Лукашенка едва не упал на ступеньках, разлетелось по соцсетям. Инцидент рассмешил пользователей и в то же время дал новый повод для разговоров о проблемах со здоровьем диктатора.

Видео дня

"Лукашенко и его твердая походка уверенного лидера. В Бишкеке обнаружена экстремистская лестница и не менее экстремистская ковровая дорожка. А еще коварная ступенька, которая чуть не подвела. Все они будут наказаны", – иронизирует Telegram-канал "Беларусь головного мозга".

В комментариях к видео пользователи, не стесняясь в выражениях, отмечают, что самопровозглашенный президент заметно поправился и подъем по лестнице дался ему с трудом.

"Грация картошки", "Лучше бы упал", "Наступил на готовящееся нападение", – пишут в сети.

Как известно, 13 октяря Лукашенко прилетел в Бишкек на саммит глав государств СНГ. Выступая на мероприятии, диктатор выдал, что решать "все нынешние проблемы" СНГ якобы должно его поколение – люди, родившиеся в СССР, поскольку "молодежь вряд ли справится".

"Опыт и знания у нас есть. Нынешняя молодежь вряд ли справится. Большинство из них уже не понимают многих ценностей и выгод, которые нас объединяли и пока что объединяют теперь", – сказал партнер президента страны-агрессора РФ Владимира Путина.

Также Лукашенко заявил, что международные суды якобы не нужны. "Зачем нам эти международные суды? ...Вот вы когда-нибудь захотите помочь детям, спасти их от обстрелов, а вас за этом объявят в розыск", – пожаловался он, очевидно пытаясь оправдать Путина, на арест которого Гаага выдала ордер.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В июле Европарламент призвал суд в Гааге выдать ордер на арест Лукашенко за ущерб, причиненный Украине, в том числе из-за роли режима диктатора в депортации украинских детей.

– 13 октября ПАСЕ приняла резолюцию, признающую Путина диктатором, а режим в РФ – диктатурой. Там также призвали все страны выполнить ордер на арест главы Кремля.

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