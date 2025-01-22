Не выборы, а фикция: Европарламент призвал не признавать Лукашенко легитимным президентом Беларуси

В среду, 22 января, Европейский парламент призвал не признавать диктатора Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Там отмечают, что выборы, которые пройдут уже в это воскресенье, "фиктивны".

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Об этом говорится на сайте Европарламента. Кроме того, депутаты организации предлагают ввести против властей республики новые санкции.

"Депутаты Европарламента в резолюции, принятой 22 января, призывают ЕС отклонить предстоящие президентские выборы в Беларуси 26 января как фиктивные", – говорится в сообщении.

В Европарламенте также осудили длительные и давние грубые нарушения прав человека и демократических принципов в Беларуси, еще более усилившиеся накануне так называемых президентских выборов 26 января. Поэтому просит ЕС, его государства-члены и международное сообщество не признавать легитимность нынешнего диктатора Александра Лукашенко как президента после голосования.

"В отличие от 2020 года, есть только формальные "кандидаты", которые бросят ему вызов на выборах этого месяца. Подтверждая свое непризнание господина Лукашенко как президента и свою позицию о том, что весь белорусский режим нелегитимен, депутаты Европарламента выражают свою непоколебимую поддержку белорусскому народу в его стремлении к демократии, свободе и правам человека", – говорится в сообщении депутатов Европарламента.

Напомним, что очередные выборы президента Белоруссии состоятся 26 января 2025 года. Досрочное голосование проходит 21-25 января. Александр Лукашенко претендует на седьмой президентский срок.

Как писал OBOZ.UA, недавно белорусский диктатор Александр Лукашенко внезапно помиловал 23 граждан, которых же режим осудил за "преступления экстремистской направленности".

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