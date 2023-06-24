'Идите за русским кораблем': украинцы обратились к белорусам на границе и назвали 'дерьмом' бестолковые ИПСО. Видео

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины в очередной раз обратились к белорусской стороне. Защитники нашей границы назвали "дерьмом" бестолковые ИПСО, которые проводила в последнее время Беларусь.

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Также белорусским пограничникам указали путь за русским кораблем. Соответствующее видео есть в распоряжении OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Украинские военные в очередной раз напомнили, что Беларусь поддерживает страну-террориста Россию и содействует Кремлю в ведении войны против украинского народа. Также белорусских пограничников упрекнули, что они находятся под влиянием российской пропаганды.

В обращении также говорилось, что белорус не станет воевать против украинцев, потому что настоящие белорусы – противостоят произволу белорусского диктатора Александра Лукашенко. Также пограничников РБ призвали избавиться от шаблона "терпеливых" и согласных на все, потому что без этого их ждет трагедия.

"Ваше несчастные ИПСО – это дерьмо. Ваши попытки убедить, что вы добрые и мирные соседи – еще большее дерьмо. И дерьмо – это когда ты строишь свое будущее на крови и угрозах. У нас нет желания вам что-то доказывать. Идите вы за русским кораблем", – говорится в сообщении.

Напомним, пограничники Беларуси на границе с Украиной устроили новую "гастрономическую атаку". В этот раз в ход пошла горилка. Беларусы включили новую аудиозапись с призывом к украинским военным переходить на их сторону, приплюсовав к предыдущим "заманухам" – борщу и салу – еще и известный алкогольный напиток.

Ранее беларуские пограничники цинично обратились к украинцами с призывом перейти на их сторону, рассказывая о "единстве народов" и общем с оккупантами будущем, аргументируя это "общим блюдом" – борщом.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские пограничники ответили беларусам на "гастрономический" призыв. Украинские воины отрицали сходство украинского и беларуского борщей, заметив, что ныне беларуский борщ стал слишком похожим на русские щи и тюремную баланду.

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