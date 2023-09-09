Беларусь продолжила совместные военные учения с Россией до 17 сентября – Гаюн

Совместные военные учения Беларуси с Россией были в очередной раз продлены до 17 сентября. Они продолжаются непрерывно с 29 апреля 2022 года.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Беларуски Гаюн". "Учения ВС РБ/РФ в Беларуси продлены минимум до 17 cентября", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для некоторых полигонов 9 и 10 сентября стали выходными днями, но полигоны "Доманово", "Гожский" и "Обуз-Лесновский" работают без перерыва.

"Выходными для некоторых полигонов стали 9 и 10 сентября, но "Доманово", "Гожский" и "Обуз-Лесновский" работают без перерыва", – говорится в сообщении.

Учения с 11 сентября и до определенного времени продлеваются на таких полигонах:

227-й общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 16.09;

Полигон "Гожский" 6-й омбр. (Гродненский район) до 15.09;

Полигон "Брестский" 38-й едшбр. (Брестский район) до 16.09;

Полигон "Осиповичский" 51-й абр. (Осиповичский район) до 15.09;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 15.09;

230-й общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 17.09;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 17.09;

Полигон "Лепельский" 19-й омбр. (Лепельский район) до 16:09;

"Учения идут непрерывно с 29 апреля 2022 года. Общее число продлений составляет 72 недели", – отметили в Telegram-канале "Беларуски Гаюн".

Добавим, что с 1 сентября на территории Беларуси стартовали военные учения Организации договора коллективной безопасности "Боевое братство-2023. В Беларуси заявили, что в общей сложности участие в учениях примут более 3,5 тысячи военнослужащих и до 700 единиц военной техники.

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что Украина готова к возможным угрозам из-за очередного показательного "бряцания оружием" по ту сторону беларуско-украинской границы.

9 сентября стало известно, что военные РФ начинают выводить большую часть своих вооруженных сил из состава совместной региональной военной группировки, находящейся на территории Беларуси. Сокращение войск с ликвидацией полевых лагерей началось летом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Российская Федерация практически вывела из Беларуси все свои подразделения. Новые туда пока не заводили.

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