Забытую практичную модель Subaru показали в новом виде. Фото

Забытая модель Subaru Baja давно ушла в историю – об этой недорогой и очень практичной машине почти не вспоминают. Новый современный дизайн показывает, что такой автомобиль может найти для себя место и сегодня.

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В сети показали новую Subaru Baja в виде самой практичной машины на канале Digimods DESIGN в YouTube. Сегодня пикапы набирают популярность даже у наиболее неожиданных брендов. Возможно, Subaru стоит задуматься о возвращении такой модели в линейку.

Не исключено, что в японской компании решатся превратить новый Subaru Forester 2025 года в пикап. Непосредственно Subaru Baja прекратили производить в середине 2000-х годов.

Дизайн кроссовера Subaru Forester 6 поколения радикально изменился. Спереди появилась крупная решетка, отделанная черным глянцевым пластиком. По бокам – фары необычной формы. Задние фонари соединили тонкой горизонтальной полосой.

В целом стиль можно назвать очень геометричным, с большим количеством прямых линий и острых углов. Также внимание привлекает большое количество элементов из темного неокрашенного пластика.

Новинку представили с разными двигателями объемом 1,8 л, 2 л и 2,5 л. Также предусмотрена гибридная силовая установка. Все модификации традиционно оснащены полноприводной трансмиссией.

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