Впечатляют своей роскошью: названы лучшие подержанные элитные авто

Заоблачные цены и высокие эксплуатационные расходы делают сегмент люксовых автомобилей достаточно сомнительной перспективой для водителей среднего класса. Как вариант, можно выбрать модель на вторичном рынке, чтобы наслаждаться высоким уровнем роскоши, комфорта и технологий, но по гораздо более приемлемой цене.

Роскошные автомобили обычно производятся по самым высоким стандартам из высококачественных материалов, поэтому менее склонны к амортизации. Эксперты обнародовали рейтинг лучших элитных автомобилей на вторичном рынке.

BMW 8 Series Gran Coupe

Авто имеет шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом и вариант V8. Если вы ищете еще более экономный вариант, можно обратить внимание плавный дизельный 840d. Все версии оснащены великолепной восьмиступенчатой автоматической коробкой передач фирмы. Высокий уровень комфорта достигается благодаря стандартным адаптивным амортизаторам, обеспечивающим плавную езду по наихудшим неровностям и ухабам.

Range Rover

Если вам нужен роскошный и стильный автомобиль Range Rover – самый лучший выбор. Это один из самых комфортных и эффективных автомобилей на рынке. Просторный салон совмещает традиционное дерево и кожу с новейшими технологиями. От бензинового двигателя V8 с турбонаддувом до гибрида, подключающемуся от электросети – каждый найдет вариант для себя. 3,0-литровый V6 мощностью 255 л.с. обеспечивает выигрышное сочетание эффективности и надежности.

Porsche Panamera

Воплотив дух легендарного 911 в пятидверное купе, Panamera является роскошным автомобилем для смелых водителей. Он работает с быстротой и активностью, но предлагает просторный и роскошный салон. Сначала единственным доступным двигателем был 3,6-литровый бензиновый V6 с 292 л.с., хотя он быстро "вырос" до гибридной модели и Turbo S с 4,8-литровым V8 с 535 л.с. В 2011 году модельный ряд пополнился дизелями.

Mercedes S-Class

Флагман Mercedes предлагает качество, надежность и стиль, и даже новые конкуренты все еще пытаются сравниться с его усовершенствованным комплектом. Роскошная модель с длинной колесной базой предлагает непревзойденное пространство, а S 350 d сочетает мощные характеристики и даже экономию топлива.

Aston Martin Rapide

Под длинным капотом находится крутой 6,0-литровый V12, обеспечивающий ускорение в стиле суперкара. Управляемость Aston Martin маневренна и привлекательна, а салон оформлен в роскошном дорогом стиле.

BMW 7 Series

BMW 7 Series долгое время являлся аутсайдером в сегменте роскошных автомобилей. У него нет такой уважаемой репутации, как у конкурентов, хотя и создан был по невероятно высоким стандартам. Модель шестого поколения появилась в конце 2015 года дизелями мощностью 261 и 315 л.с. соответственно, а также 3,0-литровым шестицилиндровым бензиновым двигателем мощностью 321 л.с. Вскоре к линейке был добавлен 4,4-литровый V8, а подключаемый от электросети гибридный вариант появился в 2016 году. Наибольшей привлекательностью 7 Series является интерьер, дизайн и информационно развлекательная система.

Audi A8

Покупатели имеют на выбор 4,2-литровый бензиновый двигатель или 3,0- и 4,2-литровые дизели. Все они оснащаются восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. К линейке также добавили 3,0-литровый бензиновый двигатель. Модель A8 L с длинной колесной базой стала доступна в феврале 2011 года, предлагая дополнительное пространство внутри.

Bentley Flying Spur

Когда дело доходит до роскоши, Bentley, пожалуй, единственный бренд, приближающийся к Rolls Royce по привлекательности. Выбор двигателей Bentley Flying Spur варьируется от 4,0-литрового V8 мощностью 500 лошадиных сил или W12 мощностью 616 лошадиных сил. Был также V8 S, который мог спринтовать до 100 км/ч менее чем за пять секунд.

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