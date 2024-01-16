Volkswagen создал увеличенный вариант недорогого кроссовера Tiguan. Фото

Недорогой кроссовер Volkswagen Tiguan 2024 модельного года уже представили официально. Теперь в компании создали увеличенный вариант этой модели. Дизайн планировали держать в секрете, однако машину уже полностью рассекретили и показали на фото в сети.

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Изображения VW Tiguan опубликовали на Carscoops. На них показали новый кроссовер до премьеры, поэтому внешность модели больше не является секретом.

В целом у моделей Volkswagen довольно простой дизайн, и все они выполнены в общей стилистике. Однако новый увеличенный VW Tiguan L на предшественника совсем не похож. А вот дизайн стандартного кроссовера, который представили недавно, модель почти полностью повторяет.

Разница – в габаритах. Колесная база составляет 2791 мм (против 2681 мм у стандартной модели) при длине кузова 4735 мм (+184 мм). То есть новый Volkswagen Tiguan L длиннее почти на 20 см.

Такие размеры позволят предложить покупателям более просторный и практичный салон. Известно о двух двигателях для этой машины – мощностью 181 и 217 л.с. В первую очередь модель ориентирована на китайский рынок.

Ранее OBOZ.UA показывал новый дешевый кроссовер Hyundai на официальных фото.