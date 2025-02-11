Volkswagen готовит стильный недорогой кроссовер: появились новые фото

Новый недорогой кроссовер Cupra Raval 2025 года от концерна Volkswagen построили на общих с другими моделями компонентах. Модель готовятся отправить на рынок как своеобразную альтернативу моделям SEAT.

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Новый автомобиль Cupra Raval заметили на дорогах, о чем свидетельствуют фото Carscoops. Новинка проходит дорожные испытания перед премьерой. Внимание привлек необычный камуфляж, на который нанесли фальшивые фары в стиле Porsche.

Дизайн у машины получился эффектный, агрессивный. Его пока скрывают, но известно, что серийный вариант будет очень похож на концепт 2023 года. Резкие линии формируют необычную пластику.

Электрокар Cupra Raval построен на базе компактного Volkswagen ID.2, который скоро сменит VW Polo. Вслед за ним в производство отправятся новые Skoda Epiq и Raval с использованием одинаковых технических компонентов.

Компактный электромобиль длиной 4030 мм получит модификации с электромоторами мощностью от 222 до 435 л.с. Запас хода – до 450 км. В серийное производство машина отправится в 2025 году. Ожидается, что цену постараются удержать в диапазоне 20-30 тысяч евро.

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