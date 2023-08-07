В Украине появились дешевые коммерческие авто из Китая. Фото

В Украину начали завозить дешевые коммерческие авто из Китая. Фургоны Maxus EV30L оснащаются электрическими силовыми установками. Это модель, которую компания SAIC начала производить еще в 2019 году.

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Теперь такие автомобили появились в Украине, о чем сообщает Автоцентр. Существует два варианта модели с разной длиной кузова. При 5090 мм колесная база равна 2910 мм, а при длине 5465 мм колесная база составляет 3285 мм.

В первом случае предоставляется 4,8 куб. м полезного объема (грузоподъемность 945 кг), во втором – 6,3 куб. м (грузоподъемность 1050 кг).

В движение китайский фургон Maxus EV30L приводит электромотор мощностью 95 л.с. Батарейный блок емкостью 42 кВтч обеспечивает, согласно официальным данным производителя, до 250 км запаса хода.

Поддерживается быстрая зарядка. А для удобства погрузки и выгрузки багажа кузов оснащен сдвижными боковыми дверцами. В салоне – сенсорный экран на передней панели. Купить такой электрокар можно по цене до 30 000 долларов.

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