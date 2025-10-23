Лучший кроссовер: чем порадовала новая Toyota RAV4. Фото

Новая Toyota RAV4 2026 модельного года готова присоединиться к сегменту популярных недорогих автомобилей как лучший компактный кроссовер. Машина порадовала экспертов, которые уже близко с ней познакомились.

В Motor1 отметили аккуратную работу с дизайном модели Toyota RAV4 6 поколения, который выглядит современно и демонстрирует преемственность. Вдобавок пространства в интерьере и багажнике Toyota RAV4 стало больше благодаря увеличенным габаритам и квадратному силуэту.

Среди основных минусов отметили слабую шумоизоляцию. Недавно среди всех вариантов эксперты назвали лучшим стандартный кроссовер Toyota RAV4 XSE. Это универсальный автомобиль, который предлагает варианты для всех – можно выбрать любую силовую установку, а также передний или полный привод.

В линейке теперь есть и другие исполнения, но все они более специфичны. Новую RAV4 Limited предлагают в топовой комплектации, модель RAV4 Woodland настроена на бездорожье, а эффектная RAV4 GR Sport предлагает самую высокую мощность и спортивный имидж.

Кроссовер Toyota RAV4 теперь предлагают только как гибрид. Есть варианты на 229 и 239 л.с. Плагин-гибридные кроссоверы выдают 268 и 320 сил. А у Wildlander (китайский аналог) появится стандартная бензиновая модификация мощностью 170 л.с.

