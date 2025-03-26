Улучшенный недорогой кроссовер Jeep вышел на рынок. Фото

Новый кроссовер Jeep Avenger 4xe – стильная улучшенная модификация недорогой модели с эффективной гибридной силовой установкой. После официальной премьеры со всеми подробностями автомобиль вышел на рынок.

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Новый Jeep Avenger 4xe отличается полным приводом, особым дизайном и мощной силовой установкой. О машине рассказывает Motor1. Цена Jeep Avenger 4xe – от 31 950 евро.

Гибрид Jeep Avenger 4xe 2025 модельного года получил силовую установку со 136-сильным ДВС объемом 1,2 л и двумя электромоторами по 28 сил каждый. Один из них направляет энергию на задние колеса и обеспечивает машине полный привод.

Есть и другие изменения. Очевидно, что новый Jeep Avenger 4xe лучше подготовлен к бездорожью. Клиренс увеличили до 21 см. Доступны режимы движения "Снег", "Песок и грязь", "Спорт" и "Авто".

Также покупателям доступен Jeep Avenger 4xe The North Face Edition, который получил особый стилистический пакет. Автомобиль доступен в цветах кузова Storm, Volcano или Snow с контрастными желтыми акцентами Summit Gold. В салоне Jeep Avenger появилась отделка в стиле пуховиков The North Face.

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