Украинцы развернулись в сторону самых дешевых автомобилей: ТОП продаж

Свежая статистика продаж б/у автомобилей в Украине за июнь 2024 года демонстрирует уверенный разворот покупателей в сторону самых дешевых машин. Автомобили с пробегом многократно побеждают новые модели.

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Такие машины являются самыми дешевыми на рынке. Согласно данным организации Укравтопром, июньский рынок автомобилей с пробегом опять возглавил Volkswagen Golf – украинцы поставили на учет почти 1000 этих немецких машин за месяц.

Самые популярные б/у авто в Украине (июнь 2024 года):

Volkswagen Golf – 989 шт.; Renault Megane – 691 шт.; Skoda Octavia – 598 шт.; Volkswagen Tiguan – 541 шт.; Volkswagen Passat – 500 шт.; Nissan Rogue – 470 шт.; Audi Q5 – 442 шт.; Tesla Model 3 – 419 шт.; Nissan Leaf – 410 шт.; Tesla Model Y – 367 шт.

Всего за июнь 2024 года украинские автомобилисты зарегистрировали 18,6 тысяч автомобилей с пробегом. Это количество в три с половиной раза превысило регистрации новых машин.

Напомним, как сообщал OBOZ.UA, на рынок выходит самый дешевый кроссовер Opel.