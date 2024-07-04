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Украинцы развернулись в сторону самых дешевых автомобилей: ТОП продаж
Свежая статистика продаж б/у автомобилей в Украине за июнь 2024 года демонстрирует уверенный разворот покупателей в сторону самых дешевых машин. Автомобили с пробегом многократно побеждают новые модели.
Такие машины являются самыми дешевыми на рынке. Согласно данным организации Укравтопром, июньский рынок автомобилей с пробегом опять возглавил Volkswagen Golf – украинцы поставили на учет почти 1000 этих немецких машин за месяц.
Самые популярные б/у авто в Украине (июнь 2024 года):
- Volkswagen Golf – 989 шт.;
- Renault Megane – 691 шт.;
- Skoda Octavia – 598 шт.;
- Volkswagen Tiguan – 541 шт.;
- Volkswagen Passat – 500 шт.;
- Nissan Rogue – 470 шт.;
- Audi Q5 – 442 шт.;
- Tesla Model 3 – 419 шт.;
- Nissan Leaf – 410 шт.;
- Tesla Model Y – 367 шт.
Всего за июнь 2024 года украинские автомобилисты зарегистрировали 18,6 тысяч автомобилей с пробегом. Это количество в три с половиной раза превысило регистрации новых машин.
Напомним, как сообщал OBOZ.UA, на рынок выходит самый дешевый кроссовер Opel.