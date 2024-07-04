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Украинцы развернулись в сторону самых дешевых автомобилей: ТОП продаж

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
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Volkswagen Golf

Свежая статистика продаж б/у автомобилей в Украине за июнь 2024 года демонстрирует уверенный разворот покупателей в сторону самых дешевых машин. Автомобили с пробегом многократно побеждают новые модели.

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Такие машины являются самыми дешевыми на рынке. Согласно данным организации Укравтопром, июньский рынок автомобилей с пробегом опять возглавил Volkswagen Golf – украинцы поставили на учет почти 1000 этих немецких машин за месяц.

Самые популярные б/у авто в Украине (июнь 2024 года):

  1. Volkswagen Golf – 989 шт.;
  2. Renault Megane – 691 шт.;
  3. Skoda Octavia – 598 шт.;
  4. Volkswagen Tiguan – 541 шт.;
  5. Volkswagen Passat – 500 шт.;
  6. Nissan Rogue – 470 шт.;
  7. Audi Q5 – 442 шт.;
  8. Tesla Model 3 – 419 шт.;
  9. Nissan Leaf – 410 шт.;
  10. Tesla Model Y – 367 шт.
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Всего за июнь 2024 года украинские автомобилисты зарегистрировали 18,6 тысяч автомобилей с пробегом. Это количество в три с половиной раза превысило регистрации новых машин.

Напомним, как сообщал OBOZ.UA, на рынок выходит самый дешевый кроссовер Opel.