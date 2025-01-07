Украинцы массово покупают дешевые старые автомобили: появился список

Спрос на б/у автомобили в Украине заметно увеличился. Покупатели отдают предпочтение старым машинам из-за доступности. В особенности автомобилистов интересуют машины из-за рубежа.

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В организации Укравтопром отмечают, что в 2024 году в Украине продажи автомобилей с пробегом заняли три четверти всего авторынка. За год поставили на учет 222,1 тысячи б/у автомобилей. Это на 4% превышает результат 2023 года.

Какие б/у автомобили самые популярные в 2024 году:

Volkswagen Golf – 12 164 шт.; Renault Megane – 9608 шт.; Skoda Octavia – 8083 шт.; Volkswagen Passat – 6570 шт.; Volkswagen Tiguan – 5988 шт.; Nissan Leaf – 5511 шт.; Audi Q5 – 5316 шт.; Nissan Rogue – 4950 шт.; Tesla Model 3 – 4639 шт.; Mazda CX-5 – 3851 шт.

В тройке лидеров – всем хорошо известные модели (Volkswagen Golf, Renault Megane, Skoda Octavia). Эти машины с пробегом всегда занимают верхние позиции в рейтингах, иногда меняясь местами.

Средний возраст машин с пробегом составил 9 лет. Наибольшую долю импортированных из-за границы машин с пробегом заняли бензиновые – 47%. Наименьшую – гибриды и машины с ГБО (по 5%).

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