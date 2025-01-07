Украинцы массово покупают дешевые старые автомобили: появился список
Спрос на б/у автомобили в Украине заметно увеличился. Покупатели отдают предпочтение старым машинам из-за доступности. В особенности автомобилистов интересуют машины из-за рубежа.
В организации Укравтопром отмечают, что в 2024 году в Украине продажи автомобилей с пробегом заняли три четверти всего авторынка. За год поставили на учет 222,1 тысячи б/у автомобилей. Это на 4% превышает результат 2023 года.
Какие б/у автомобили самые популярные в 2024 году:
- Volkswagen Golf – 12 164 шт.;
- Renault Megane – 9608 шт.;
- Skoda Octavia – 8083 шт.;
- Volkswagen Passat – 6570 шт.;
- Volkswagen Tiguan – 5988 шт.;
- Nissan Leaf – 5511 шт.;
- Audi Q5 – 5316 шт.;
- Nissan Rogue – 4950 шт.;
- Tesla Model 3 – 4639 шт.;
- Mazda CX-5 – 3851 шт.
В тройке лидеров – всем хорошо известные модели (Volkswagen Golf, Renault Megane, Skoda Octavia). Эти машины с пробегом всегда занимают верхние позиции в рейтингах, иногда меняясь местами.
Средний возраст машин с пробегом составил 9 лет. Наибольшую долю импортированных из-за границы машин с пробегом заняли бензиновые – 47%. Наименьшую – гибриды и машины с ГБО (по 5%).
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