Эксперты назвали лучшие премиальные б/у автомобили с низкими ценами

Эксперты составили список премиальных и даже в полной мере экзотичных б/у автомобилей, которые можно купить по низким ценам. Эти машины предлагают роскошь и стиль.

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Интересные автомобили нашли в Carscoops. Список насчитывает довольно редкие машины. При этом максимальный порог цены установили на уровне 40 000 долларов. Удивительно маленькая цифра для многих моделей в списке.

Лучшие премиальные б/у авто по низкой цене:

Bentley Continental GTC (2008);

BMW i8 (2014);

Aston Martin Rapide (2011);

Mercedes SL63 AMG (2012);

Rolls-Royce Corniche (1986);

Porsche Panamera 4S (2018);

Maybach 57 S (2004);

Maserati GranTurismo Sport (2013);

Range Rover Supercharged (2019);

Mercedes G500 (2004).

Почему вообще стоит задуматься о покупке б/у премиального автомобиля? Такой вариант отлично подойдет покупателям, которые хотят получить больше качества, роскоши и комфорта за свои деньги.

Иногда подобные машины на вторичке могут не слишком отличаться в цене от более простых массовых моделей. Обратная сторона – высокие риски поломок. И ремонт в таком случае окажется намного дороже. Не забывайте об этом, когда решитесь на покупку.

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