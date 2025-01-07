Эксперты назвали лучшие премиальные б/у автомобили с низкими ценами
Эксперты составили список премиальных и даже в полной мере экзотичных б/у автомобилей, которые можно купить по низким ценам. Эти машины предлагают роскошь и стиль.
Интересные автомобили нашли в Carscoops. Список насчитывает довольно редкие машины. При этом максимальный порог цены установили на уровне 40 000 долларов. Удивительно маленькая цифра для многих моделей в списке.
Лучшие премиальные б/у авто по низкой цене:
- Bentley Continental GTC (2008);
- BMW i8 (2014);
- Aston Martin Rapide (2011);
- Mercedes SL63 AMG (2012);
- Rolls-Royce Corniche (1986);
- Porsche Panamera 4S (2018);
- Maybach 57 S (2004);
- Maserati GranTurismo Sport (2013);
- Range Rover Supercharged (2019);
- Mercedes G500 (2004).
Почему вообще стоит задуматься о покупке б/у премиального автомобиля? Такой вариант отлично подойдет покупателям, которые хотят получить больше качества, роскоши и комфорта за свои деньги.
Иногда подобные машины на вторичке могут не слишком отличаться в цене от более простых массовых моделей. Обратная сторона – высокие риски поломок. И ремонт в таком случае окажется намного дороже. Не забывайте об этом, когда решитесь на покупку.
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