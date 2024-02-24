Цены не кусаются: лучшие подержанные авто для семьи

С появлением семьи маленькое резвое авто больше не может быть оптимальным выбором. Закупки, поездки с детьми – все это выдвигает новые требования к машине.

Но как не ошибиться с выбором семейного автомобиля? Эксперты издания What Car собрали десятку моделей, которые можно смело покупать – они не ударят по семейному бюджету и при этом покроют все требования к комфорту и безопасности.

Skoda Octavia

Цена б/у Octavia выгоднее, чем у прямых конкурентов – VW Golf и Audi A3, при этом она просторнее, чем Seat Leon. Что может огорчить, так это довольно старомодный дизайн интерьера. Но добавленное пространство и объем багажника компенсируют это.

Seat Leon

Да, Leon предыдущего поколения немного отстает от Golf по качеству интерьера, но все равно опережает большинство других конкурентов в этом списке. Более того, Leon предлагает такой же отличный выбор двигателей, как и его конкурент от VW. А цена при этом обычно более приятная.

Audi A3

Audi A3 – один из лучших семейных автомобилей в принципе. Он может похвастаться прекрасно спроектированным и собранным интерьером, приличным количеством оборудования и утонченным стилем. Он также удобныий, практичный, отличный в управлении, и каждый двигатель в линейке радует неизменным качеством.

Skoda Scala

Пусть Scala не может похвастаться топовым интерьером и самым большим пространством, зато она доступна в цене, практична и очень приятна в управлении. Это один из новейших семейных автомобилей в этом списке, который можно приобрести подержанным. Модель впервые вышла на рынок в 2019 году.

Volkswagen Golf

Ценник на VW Golf седьмого поколения отличается от конкурентов в большую сторону. Однако он предлагает такие преимущества, как стильный и просторный салон, абсолютное послушание на дороге, комфортное управление и впечатляющие стандарты безопасности.

Ford Focus

Если вы хотите подарить своей семье чувство безопасности, выбирайте Focus, ведь его управляемость превышает показатели конкурентов по классу. Он симпатичный снаружи, быстрый, маневренный и динамичный – то, что нужно для семейных водителей, которым все же хочется ощущения драйва от дороги. При этом модель очень экономична и затраты на ее эксплуатацию достаточно умеренны.

BMW 1 Series

Изящный дизайн снаружи и внутри – вот что предлагает BMW 1 серии покупателям. Пойит на уступки, правда, придется с внутренним пространством. А еще это не самая дешевая модель, в частности, в эксплуатации. Но у нее есть мощные двигатели, интересное управление и фантастическая информационно-развлекательная система. Вдобавок идет легендарная немецкая надежность.

Honda Civic

Удобство управления, хорошая экономия топлива и большой багажник делают Civic выгодным, доступным и мощным семейным автомобилем. Несколько разочаровать может устаревшая информационно-развлекательная система и посредственный дизайн. Но это все еще отличное качество за умеренную цену.

Hyundai i30

Производитель предлагает на эту модель пятилетнюю гарантию с неограниченным пробегом, а значит вы можете приобрести все еще защищенное подержанное авто. i30 предлагает просторный и надежный салон, приятные впечатления от управления и хорошую оснащенность даже в стандартной комплектации.

Opel Astra

Самая привлекательная черта б/у Astra – это ее цена. Она не просто дешевая, это отличный автомобиль с аккуратным управлением, комфортной ездой и несколькими мощными двигателями в линейке. Да, она не поражает передовым дизайном, но все равно радует надежностью и прочностью сборки.

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