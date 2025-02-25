Toyota показала новый кроссовер меньше и дешевле RAV4. Фото

Новый кроссовер Toyota показали на фото. Премьера загадочной модели еще не состоялась, но известно, что автомобиль окажется чуть меньше RAV4. Скорее всего, модель даже будет дешевле.

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Появилась дата дебюта кроссовера Toyota. По информации Carscoops, премьера состоится 11 марта. На тизере частично изобразили автомобиль, который унаследовал черты дизайна концепта Toyota bZ Compact SUV.

Это следующая модель линейки bZ. Значит, новый кроссовер Toyota bZ2X (возможное название) – электромобиль. В иерархии новинка будет находиться ниже среднеразмерного электрокросса bZ4X.

Если рассматривать дизайн прототипа bZ Compact SUV, который почти без изменений будет воспроизведен в серийной машине, внимание привлекают соединенные светодиодной полосой фары в новом фирменном стиле бренда и вытянутые по горизонтали задние фонари.

Ожидается, что электрический кроссовер с купеобразным силуэтом получит силовую установку мощностью около 200 л.с. Запас хода может превысить 400 км.

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