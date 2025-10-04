Стильного соперника Renault Duster от Fiat показали до премьеры. Фото

Новая дешевая модель Fiat Grande Panda 2025 года отправилась в продажу как долгожданный автомобиль. В линейке готовят премьеру еще одного варианта, который по цене и размерам будет сравним с Renault Duster.

Автомобиль показали на новых фото перед дебютом. Подробности стали известны Carscoops. Новый Fiat Panda Fastback 2026 модельного года (предварительное название) выехал на дороги для испытаний.

Как всегда, дизайн прототипа держат в секрете. Однако мы уже видим более динамичный низкий силуэт в стиле купе. Скорее всего, это немного измененный вариант бюджетного кроссовера Citroen Basalt.

Бюджетник Fiat Panda Fastback 2026 модельного года сохранит техническую часть оригинала, но получит более стильную внешность. Передняя часть может остаться от Grande Panda, но сзади изменятся фонари и форма багажной дверцы.

Ожидается гибридный вариант на базе 100-сильного бензинового мотора и электрокар мощностью 113 сил. Ориентировочная цена Fiat Panda Fastback – около 25 000 евро.

