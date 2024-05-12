Станут лучшим выбором: компактные авто с наименьшим расходом бензина
При выборе авто, люди обычно обращают особое внимание на цену и надежность. Но в мире, где цены на топливо регулярно растут, его экономия также становится немаловажным фактором при покупке транспортного средства.
Для тех, кто предпочитает не только не переплачивать, но и хорошо экономить в период пользования, лучшим выбором станут компактные модели. GO подготовил список лучших из них с точки зрения экономии топлива.
Несмотря на то, что современные внедорожники и пикапы быстро развиваются и начинают более эффективно использовать топливо, хэтчбеки или седаны все еще дешевле и экономнее.
Kia Forte
Расход топлива город/шоссе: 9-6.9 л на 100 км.
Nissan Sentra
Расход топлива город/шоссе: 7.1-6.9 л на 100 км.
Volkswagen Jetta
Расход топлива город/шоссе: 7.1-6.9 л на 100 км.
Toyota Corolla (Hatchback)
Расход топлива город/шоссе: 7.1-6.7 л на 100 км.
Nissan Versa
Расход топлива город/шоссе: 7.8-6.7 л на 100 км.
Honda Civic
Расход топлива город/шоссе: 9.8-6.5 л на 100 км.
Mitsubishi Mirage
Расход топлива город/шоссе: 6.4-6.0 л на 100 км.
Hyundai Sonata
Расход горючего город/шоссе: 8.7-5.0 л на 100 км.
Toyota Corolla (Седан)
Расход топлива город/шоссе: 9.8-4.7 л на 100 км.
Toyota Prius Prime
Расход горючего город/шоссе: 4.9-4.5 л на 100 км.
Hyundai Elantra
Расход топлива город/шоссе: 10.2-4.4 л на 100 км.
Toyota Prius
Расход топлива город/шоссе: 4.8-4.1 л на 100 км.
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