Станут лучшим выбором: компактные авто с наименьшим расходом бензина

При выборе авто, люди обычно обращают особое внимание на цену и надежность. Но в мире, где цены на топливо регулярно растут, его экономия также становится немаловажным фактором при покупке транспортного средства.

Для тех, кто предпочитает не только не переплачивать, но и хорошо экономить в период пользования, лучшим выбором станут компактные модели. GO подготовил список лучших из них с точки зрения экономии топлива.

Несмотря на то, что современные внедорожники и пикапы быстро развиваются и начинают более эффективно использовать топливо, хэтчбеки или седаны все еще дешевле и экономнее.

Kia Forte

Расход топлива город/шоссе: 9-6.9 л на 100 км.

Nissan Sentra

Расход топлива город/шоссе: 7.1-6.9 л на 100 км.

Volkswagen Jetta

Расход топлива город/шоссе: 7.1-6.9 л на 100 км.

Toyota Corolla (Hatchback)

Расход топлива город/шоссе: 7.1-6.7 л на 100 км.

Nissan Versa

Расход топлива город/шоссе: 7.8-6.7 л на 100 км.

Honda Civic

Расход топлива город/шоссе: 9.8-6.5 л на 100 км.

Mitsubishi Mirage

Расход топлива город/шоссе: 6.4-6.0 л на 100 км.

Hyundai Sonata

Расход горючего город/шоссе: 8.7-5.0 л на 100 км.

Toyota Corolla (Седан)

Расход топлива город/шоссе: 9.8-4.7 л на 100 км.

Toyota Prius Prime

Расход горючего город/шоссе: 4.9-4.5 л на 100 км.

Hyundai Elantra

Расход топлива город/шоссе: 10.2-4.4 л на 100 км.

Toyota Prius

Расход топлива город/шоссе: 4.8-4.1 л на 100 км.

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