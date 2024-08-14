Доступный соперник Рено Дастер от Fiat получится стильным: каким он будет

Новый доступный кроссовер Fiat будет соперничать с бюджетником Рено Дастер. Итальянский производитель готовит наступление на сегмент недорогих машин сразу с несколькими новинками.

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После нового Fiat Grande Panda 2025 модельного года в честь 125-летия итальянского автопроизводителя премьеры не заканчиваются. Художник avarvarii показал возможный стильный дизайн модели, которую назвал Fiat Giga-Panda.

Хотя на самом деле производитель готовит сразу две модели. Их ранее показали на первом тизере, однако автомобили стараются держать в секрете. Поэтому машины закрыли пиксельным фильтром, из-за которого рассмотреть детали невозможно. Однако о новых моделях кое-что известно.

Их разработали на платформах и агрегатах Peugeot, Opel и Citroen. Это позволило ускорить разработку и снизить цены машин. Первый кроссовер – новый Fiat Multipla. Это практичный бюджетный кроссовер с легендарным именем.

Ранее модель Multipla была компактным минивэном. Теперь станет кроссовером – автомобили подобного формата сегодня намного популярнее. Интерьер разместит до 7 человек. Вторая машина – компактный купеобразный кроссовер, который ориентирован на молодую аудиторию.

OBOZ.UA уже сообщал про новый кроссовер Mitsubishi.