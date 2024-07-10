Сколько стоят самые дешевые авто, которые экономят украинцам на бензине

В Украине выросли продажи электромобилей. Эти автомобили сильно экономят украинцам деньги на бензине, ведь заезжать на АЗС вообще не нужно. Вот сколько стоят модели-фавориты. Сразу отметим, они недорогие.

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OBOZ.UA выяснил, сколько стоят в Украине самые популярные электрокары. Эти машины в основном привозят из Китая, они намного доступнее соперников.

В июне 2024 года украинцы купили почти 4,2 тыс. электромобилей. Это на 35% превышает результаты прошлого года.

Самые популярные электрокары в Украине:

Honda M-NV; Nissan Ariya; MG 4; Volkswagen ID.4; BYD Song Plus.

Цена Honda M-NV

Компактный кроссовер с логотипом японского бренда. Его привозят из Китая неофициально. Цена Honda M-NV – от 20 000 долларов.

Цена Nissan Ariya

Стильно выглядит, хорошо едет и предлагает достойное оснащение. Покупателям нравится. Цена Nissan Ariya в Украине – около 24 000 долларов.

Цена MG 4

В Украине MG 4 продают официально по цене от 25 000 долларов. Цена у неофициальных дилеров – около 20 000 долларов.

Цена Volkswagen ID.4

Этот кроссовер является одним из лидеров статистики электромобилей в Украине уже долгое время. Даже несмотря на то, что официально у нас эта модель не продается. Цена VW ID.4 – от 24 000 долларов.

Цена BYD Song Plus

Специфический кроссовер, который обладает, пожалуй, самым "китайским" дизайном. Многих это отпугивает, но покупатели закрывают глаза на внешность из-за цены BYD Song Plus около 25 000 долларов.

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