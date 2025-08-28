Skoda удивила новым практичным автомобилем с большим багажником

Skoda всегда делает акцент на высокой практичности в своих недорогих автомобилях. Производитель удивил очередным проектом с большим багажником, которому нет аналогов в модельной линейке.

Новую Skoda Felicia Fun 2025 показали на официальных фото. Подробности о необычной машине стали известны Motor1. Очевидно, что это пикап. Но такой формат можно назвать редким для чешской компании.

Это отсылка к модели Skoda Felicia Fun 90-х годов. Это компактный легковой автомобиль на базе хэтчбека, который отличался увеличенным багажником и высокой практичностью. Все это постарались воплотить в новой машине.

Новый пикап Skoda Felicia Fun выполнили в стиле будущих автомобилей производителя. Но в основе использовали электрический кроссовер. Автомобиль выполнили в фирменном желтом цвете.

Это концепт. И пока нет никаких намеков на серийное производство. Хотя EV-архитектура очень универсальна и легко адаптируется к любому типу кузова, для европейского бренда пикап является слишком специфическим предложением.

