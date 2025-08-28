Бюджетник Renault втрое дешевле Дастера показали на новых фото

Компактный кроссовер Renault Kiger – очень доступный бюджетник, который оказался сразу втрое дешевле Рено Дастер. Автомобиль обновили спустя несколько лет после дебюта и показали на официальных фото.

Как напоминает OBOZ.UA, цена Renault Kiger стартует с $7000. Это основной фактор, на который покупатели обратят внимание. Однако бюджетный кроссовер стал современнее, получил новое оснащение и довольно эффектный дизайн.

Несколько лет назад компания подготовила бюджетник Renault Kiger специально для развивающихся рынков. Теперь производитель показал модернизированную модель. После рестайлинга установили новые бамперы, фары и фонари. Добавили новые колесные диски и цвета кузова. Все смотрится очень современно.

В салоне Renault Kiger обновили отделку и улучшили шумоизоляцию. В списке опций появились камера кругового обзора, аудиосистема Arkamys, беспроводная зарядка для смартфона, вентиляция передних кресел.

Двигатель – литровый атмосферный мотор мощностью 71 л.с. (или 99 сил в турбированном варианте). Коробки передач включают пятиступенчатую механическую, автоматическую и вариатор CVT.

