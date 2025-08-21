Dacia или Citroen: эксперты сравнили недорогие кроссоверы 2025 года

Новый недорогой кроссовер Citroen C5 Aircross 2025 года и практичный бюджетник Dacia Bigster будут бороться на рынке за одних и тех же покупателей. Во всяком случае, эксперты сравнили эти машины между собой и назвали их плюсы.

Своими соображениями о соперничестве двух недорогих моделей Dacia и Citroen поделились в Motor1. бюджетный кроссовер Dacia Bigster является самой дешевой моделью в сегменте. Это довольно популярная машина на рынке. Теперь придется этот сегмент делить с новым соперником.

Модель Citroen C5 Aircross выглядит брутально и вполне современно. Обе машины в некоторых исполнениях заигрывают с сегментом внедорожников, но это все же практичные семейные автомобили для ровных дорог.

Плюсы Citroen C5 Aircross:

просторный салон благодаря увеличенной колесной базе;

качественная отделка и хорошее оснащение;

широкая линейка силовых установок включает гибриды и электрокар.

Плюсы Dacia Bigster:

практичные решения в интерьере;

вместительный багажник;

низкая цена от 24 800 евро.

