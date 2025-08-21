Dacia или Citroen: эксперты сравнили недорогие кроссоверы 2025 года
Новый недорогой кроссовер Citroen C5 Aircross 2025 года и практичный бюджетник Dacia Bigster будут бороться на рынке за одних и тех же покупателей. Во всяком случае, эксперты сравнили эти машины между собой и назвали их плюсы.
Своими соображениями о соперничестве двух недорогих моделей Dacia и Citroen поделились в Motor1. бюджетный кроссовер Dacia Bigster является самой дешевой моделью в сегменте. Это довольно популярная машина на рынке. Теперь придется этот сегмент делить с новым соперником.
Модель Citroen C5 Aircross выглядит брутально и вполне современно. Обе машины в некоторых исполнениях заигрывают с сегментом внедорожников, но это все же практичные семейные автомобили для ровных дорог.
Плюсы Citroen C5 Aircross:
- просторный салон благодаря увеличенной колесной базе;
- качественная отделка и хорошее оснащение;
- широкая линейка силовых установок включает гибриды и электрокар.
Плюсы Dacia Bigster:
- практичные решения в интерьере;
- вместительный багажник;
- низкая цена от 24 800 евро.
