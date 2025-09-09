Самый дешевый внедорожник Mercedes будет совсем другим. Фото

Новый компактный Гелендваген станет самым дешевым внедорожником Mercedes. Ранее о перспективной модели появлялась первая информация, но теперь стало известно, что машина будет совсем другой.

Видео дня

Детали стали известны Motor1. Ожидалось, что Новый Mercedes Little G (рабочее название) построят в рамках свежей архитектуры MMA, которая позволяет устанавливать и двигатели внутреннего сгорания, и электромоторы.

Однако в компании теперь отметили, что для нового внедорожника готовят полностью новую рамную платформу. То есть идеологически автомобиль будет очень близок к полноразмерному Mercedes G-Class. Но окажется компактнее, дешевле и получит уникальные компоненты. Производитель отдельно подтверждает, что узлы G-Class использовать не планируют.

Пока известно об электрических силовых установках. Однако G-Class EQ стартовал на рынке не так уж хорошо. Поэтому для младшей модели могут предусмотреть гибридные или даже полностью бензиновые варианты.

Маленький внедорожник Mercedes G-Class показали на новом официальном изображении. Компания с помощью тизера продемонстрировала компактный автомобиль.

Ранее OBOZ.UA сообщал о новой бюджетной модели Renault.