Самый дешевый спорткар Porsche держат в секрете: что о нем известно

Porsche работает над новыми моделями Cayman и Boxster, которые занимают позиции самых дешевых спорткаров в линейке производителя. Однако эти машины держат в секрете, хотя кое-что про них уже известно.

Как стало известно Motor1, официально в Porsche лишь подтвердили продолжение разработки новых спортивных машин с электрическими силовыми установками. И предсказуемо отметили, что машины получатся потрясающие.

Ранее а компании опровергли слухи об остановке разработки. Недавно медиа сообщали, что появление новых Porsche Boxster и Cayman под вопросом. Растущие расходы на проектирование и продолжающиеся задержки раздувают бюджет и без того дорогостоящего проекта. На фоне неопределенного спроса на престижные электромобили в руководстве рассматривают остановку разработки.

Однако после отмечалось, что разработка продолжается. В то же время дату дебюта пока не называют. Видимо, сроки откладываются, хотя об этом проекте известно уже четыре года. При этом в компании также рассматривают добавление в линейку модификаций с ДВС.

Интересно, что недавно в руководстве компании Audi отказались отменять разработку нового электромобиля на базе проекта Porsche. На рынок новая Audi TT (в действительности название может быть другим) отправится в течение ближайших двух лет.

