Самый дешевый кроссовер SEAT показали на новых фото

Многие ждали новый SEAT Arona 2026 модельного года. Это самый дешевый кроссовер испанского бренда, модернизацию которого производитель наконец-то провел. Автомобиль показали на официальных фото.

Видео дня

SEAT с новыми силами готов бороться со своими соперниками в самом популярном сегменте. Как напоминает OBOZ.UA, кроссовер SEAT Arona готовят к выходу на рынок.

Премьера автомобиля уже состоялась. Это долгожданная модернизация модели SEAT Arona. Мы можем посмотреть на свежий дизайн с новыми фарами, крупными воздухозаборниками и резкими гранями на кузове.

Автомобиль таким образом выглядит намного современнее. Новая Arona вместе с другими моделями компании будет способствовать укрепляющимся позициям производителя.

В моторной гамме SEAT Arona появятся гибридные варианты. А пока новинку будут предлагать с несколькими двигателями объемом 1-1,5 л мощностью 95, 115, 150 л.с.

OBOZ.UA ранее сообщал о новой модификации кроссовера Dacia Duster.