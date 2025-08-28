Самые выгодные: какие автомобили подешевели в этом году

Покупатели гоняются за самыми выгодными машинами. Такие автомобили привлекают внимание, особенно когда дешевеют. Специалисты рассказали о лучших предложениях на рынке новых машин.

Известные автомобили подешевели в этом году, который уже считается 2026 модельным годом. О таких машинах рассказывает Motor1.

Несмотря на то, что в списке фаворитов представлены в том числе довольно дорогие машины, производители сильно снизили их цены. В некоторых случаях скидки составляют 10-20 тысяч долларов.

Какие автомобили подешевели в этом году:

Cadillac Optiq ($52,395);

Chevrolet Silverado EV ($54,895);

Jeep Cherokee ($38,990);

Ineos Grenadier ($72,900);

Kia EV9 ($61,395);

Kia Seltos ($25,085);

Mercedes-Benz EQE Sedan ($66,100);

Mercedes-Benz EQE SUV ($66,100);

Mercedes-Benz EQS Sedan ($101,400);

Mercedes-Benz EQS SUV ($91,100);

Toyota bZ ($36,350).

Разумеется, скидки на дешевые автомобили оказались ниже. Например, сообщается, что бюджетный кроссовер Kia Seltos подешевел на тысячу и стоит $25 000. Электрокар Toyota bZ стал дешевле на пару тысяч и теперь стоит $36 000.

