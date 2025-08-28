Самые выгодные: какие автомобили подешевели в этом году
Покупатели гоняются за самыми выгодными машинами. Такие автомобили привлекают внимание, особенно когда дешевеют. Специалисты рассказали о лучших предложениях на рынке новых машин.
Известные автомобили подешевели в этом году, который уже считается 2026 модельным годом. О таких машинах рассказывает Motor1.
Несмотря на то, что в списке фаворитов представлены в том числе довольно дорогие машины, производители сильно снизили их цены. В некоторых случаях скидки составляют 10-20 тысяч долларов.
Какие автомобили подешевели в этом году:
- Cadillac Optiq ($52,395);
- Chevrolet Silverado EV ($54,895);
- Jeep Cherokee ($38,990);
- Ineos Grenadier ($72,900);
- Kia EV9 ($61,395);
- Kia Seltos ($25,085);
- Mercedes-Benz EQE Sedan ($66,100);
- Mercedes-Benz EQE SUV ($66,100);
- Mercedes-Benz EQS Sedan ($101,400);
- Mercedes-Benz EQS SUV ($91,100);
- Toyota bZ ($36,350).
Разумеется, скидки на дешевые автомобили оказались ниже. Например, сообщается, что бюджетный кроссовер Kia Seltos подешевел на тысячу и стоит $25 000. Электрокар Toyota bZ стал дешевле на пару тысяч и теперь стоит $36 000.
