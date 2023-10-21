Самые важные авто за последние 35 лет: топ-5 моделей

За последние 35 лет автомобильная промышленность продвинулась далеко вперед, в том числе с точки зрения безопасности машин. Кроме того, появились электродвигатели, прямо сейчас на наших глазах создающие новую революцию частного транспорта.

Издание Auto Express решило рассказать о действительно прорывных моделях, которые изменили рынок раз и навсегда. Все эти авто внесли действительно революционный вклад в свое время.

Nissan Qashqai

Если говорить о самых важных авто последних десятилетий, то ни в коем случае нельзя обойти вниманием Nissan Qashqai, который остается иконой, образцом и пользуется большим спросом. В 2021 году на рынок вышло третье поколение этих автомобилей. История Qashqai началась в 2002 году, когда Nissan начал работу над заменой хэтчбека Almera. К 2004 году концепт Qashqai был показан на Женевском автосалоне и получил настолько положительный отклик, что был запущен в производство в 2006 году, дебютировав на Парижском автосалоне того же года. В результате он заменил не только Almera, но и более крупный семейный автомобиль Primera.

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Секрет его успеха был прост – в сочетании размера, динамики вождения и эксплуатационных расходов. В результате получился семейный хэтчбек с внешностью и характером внедорожника. Успех модели решили повторить не только другие производители, но даже сам Nissan выпустил более компактную версию – Juke. Сейчас вопросом остается только одно: переживет ли Qashqai переход на электродвигатели.

BMW 3 серии

За последние 35 лет немецкий гигант ни разу не прогадал, обновляя модели 3 серии. Все автомобили из этой линейки остаются непревзойденными в целом спектре различных возможностей. Среди безусловных преимуществ надежные и мощные двигатели, высокий уровень управляемости и лучшие в своем классе автомобильные технологии. Третья серия задает стандарт в премиум-классе и не только.

Основная часть модельного ряда доступна в формах седан и универсал, а до перехода двухдверных моделей в отдельную 4-ю серию в 2013 году в нее входили также купе и кабриолет. Версии универсала Touring дают все те же острые ощущения от вождения, но с дополнительным преимуществом в виде просторного багажника и продуманной конструкции задней двери.

Ford Focus

До появления Focus концерн стремительно терял позиции на рынке семейных авто – продажи Escort стремительно падали из-за некачественной плавности хода и управляемости, а вялая производительность снижала его привлекательность. Появление неловкого с виду новичка изменило все. Умная задняя подвеска означала, что у Focus был такой контроль и баланс, с которыми не могли сравниться некоторые популярные хэтчбеки того времени. Кроме того, она делала автомобиль компактнее

Даже более примитивный двигатель, который стоял на первом поколении Ford Focus, и не самая простая в использовании коробка передач не портила впечатление от модели. Вдобавок шел классный дизайн интерьера машины, который был столь же революционным, как и ее внешний вид.

Mazda MX-5

Двухместный кабриолет от японского автобренда изменил представление об этом классе по всему миру. Не зря он остается лидером продаж. MX-5 воплощает в себе много преимуществ – он доступен по цене, но в то же время ни в чем не уступает, если речь идет об удовольствии от вождения.

Он удобен во всем – от механизма складывания крыши, которым можно управлять буквально одной рукой, до ощущений во время вождения. Это чрезвычайно управляемая машина с отличной коробкой передач, приятным и чувствительным рулем и мощным двигателем. При этом основные преимущества модели никуда не уходили, даже когда Mazda модернизировала начинку или экспериментировала со специальными выпусками MX-5.

Tesla Model S

Электрокары были на рынке и до Model S, но революция началась именно с нее. До появления эпохальной Tesla все они имели ограниченный запас хода и очень долго подзаряжались, поэтому электрические авто нечасто рассматривали как опцию. Но тут на рынок вышла "эска", которая по простору в салоне могла легко вписаться в категорию семейного авто, была способна отъехать очень далеко от дома и вернуться на одном заряде, а утром быть готовой к новым приключениям и заложила основу революционной заправочной сети. станций Supercharger.

При этом Model S развивала (и развивает) потрясающую скорость на прямых, обладает превосходной плавностью хода и поражает комфортом. Многих она убедила в том, что электромобиль – выбор на каждый день, а не просто статусная игрушка. Остальные автобренды быстро подтянулись следом.

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