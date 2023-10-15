Самые осторожные водители выбирают одну марку авто: результаты опроса

Безопасность на дороге зависит не только от технических характеристик авто, его размера и современных технологий, но и от того, чувствует ли себя водитель комфортно за рулем. Есть люди, которые выбирают машины, опираясь на мощность, но большинство обращают внимание на функции безопасности.

Компания по финансированию транспортных средств Moneybarn провела опрос и узнала, какую марку авто выбирают самые осторожные водители. В исследовании приняли участие более 4 000 человек.

Согласно данным, владельцы марки Volvo являются самыми аккуратными водителями. Они получили отметку 8,15 по десятибалльной шкале. 7,7% опрошенных назвали владельцев авто популярного шведского бренда наиболее терпеливыми и лишь 1,7% сказали, что они грубые.

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Водители Volkswagen тоже получили хорошую оценку – 7,6 из 10. Люди оценили их умение вождения и отметили, что они внимательны к другим участникам дорожного движения.

Владельцы BMW и Land Rover получили низкие баллы и неодобрительные отзывы. Согласно опросу, люди, которые имеют BMW, – самые грубые водители на дороге, а владельцы Land Rover – самые нетерпеливые.

А самые плохие водители, по мнению респондентов, – это водители фургонов, они получили всего 0,56 из 10.

Ранее OBOZ.UA публиковал мнение механика о том, какие марки авто самые надежные.

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