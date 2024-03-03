Самые плохие автомобильные бренды: свежий рейтинг 2024 года

Выбор и покупка нового или б/у автомобиля может быть сложной задачей. Это очень ответственное дело, потому что необходимо провести тщательное исследование, прочитать отзывы владельцев и сравнить разные модели.

Чтобы ускорить этот процесс, Consumer Reports составил ежегодный рейтинг автомобильных брендов. Читайте дальше, чтобы узнать, какие автомобили в 2024 году оказались в аутсайдерах

В рейтинге сравнили 34 автопроизводителя. В нем учтены результаты дорожных испытаний, надежность, показатели безопасности и отзывы от владельцев.

Лидером среди конкурентов стали бренд BMW, получивший 82 балла, а также Subaru и Porsche, получившие по 80 баллов.

А на последних ступенях рейтинга оказались:

Rivian – 55 баллов

Rivian – новая компания в Калифорнии, занимающаяся производством электромобилей на заводе в Иллинойсе. Несмотря на то, что бренд позиционирует себя как надежный, водители придерживаются иного мнения.

GMC – 53 балла

Автомобили GMC по сути переделаны из внедорожников и грузовиков Chevrolet. Они не отличаются ничем особенным, с точки зрения оборудования среди конкурентов. А надежность бренда имеет низкие оценки, поскольку многие его модели переняли недостатки Chevrolet.

Jaguar – 52 балла

Jaguar считается культовым британским брендом, однако эксперты отмечают, что информационно развлекательные системы, как правило, нельзя назвать современными.

Land Rover – 50 баллов

Несмотря на большой выбор моделей, которые предлагает Land Rover для любых дорожных целей, большинство владельцев ответили, что они не приобрели бы Land Rover повторно, даже если бы имели возможность.

Jeep – 46 баллов

Несмотря на свою длинную историю, Jeep значительно отстает от своих конкурентов в экономии топлива, комфорте и надежности.

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