Самые надежные недорогие автомобили в 2025 году: мнение специалистов

Специалисты составили список самых надежных автомобилей в 2025 году в сегменте недорогих моделей. В список попали известные машины с хорошей репутацией. Это полезно знать покупателям, которые хотят сэкономить на покупке машины.

Видео дня

В WhatCar представили новый рейтинг надежности автомобилей на 2025 год. Список составили на основании отзывов владельцев машин и отчетов о поломках и неисправностях. В рейтинге – известные компактные машины, которые отличаются доступностью.

На вершине рейтинга оказался компактный городской хэтчбек Hyundai i10. Этот автомобиль всегда отмечали за высокую надежность, благодаря которой корейский автомобиль способен победить более авторитетных соперников.

Самые надежные автомобили по мнению экспертов:

Hyundai i10 (с 2020 года); Toyota Aygo X (с 2022 года); Mini (2014-2024 гг); Kia Ceed (2018-2025 гг); BMW i3 (2013-2022 гг); Honda Civic (с 2022 года).

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, Tesla рассекретила свою самую доступную модель в странной комплектации.