В самой дешевой модели Tesla нет этих функций: чего лишилась новинка

Новая Tesla Model 3 Standard 2026 года рассекречена официально как самый дешевый электрокар в линейке. Производителю пришлось как следует сэкономить ради снижения цены, из-за чего машина лишилась многих привычных функций.

Видео дня

Подробности стали известны Motor1. В списке оснащения модели Tesla Model 3 Standard отсутствуют такие привычные позиции, как электрорегулировка зеркал и FM/AM-радиоприемник. Хотя все это можно обнаружить даже в бюджетниках за 10-15 тысяч евро.

При этом цена Tesla Model 3 Standard – 38 630 долларов. И это теперь базовое предложение, доступнее которого у компании ничего нет.

Компания пошла по пути экономии и не стала проектировать новый автомобиль, а просто расширила диапазон модификаций Model 3 на роль давно обещанного "бюджетного" электрокара.

Седан получил уменьшенные колесные диски, упрощенную базовую комплектацию, а отделка интерьера стала еще проще и дешевле. Запас хода заявлен на уровне 500 км от батареи емкостью 69 кВтч.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новый электромобиль Renault.