Самые надежные дизельные автомобили: свежий рейтинг

Несмотря на то, что дизельные авто со временем теряют популярность среди правительств и потребителей, они все еще остаются выгодным выбором для многих водителей, особенно регулярно путешествующих на большие расстояния.

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Дизельные машины обычно более экономны в потреблении топлива и быстрее заправляются по сравнению с электрическими моделями. Кроме того, они часто предлагают хорошую мощность для перевозки тяжелых грузов, таких как караваны или прицепы.

Однако дизельные авто имеют и недостатки. По данным исследований, они часто сталкиваются с проблемами, ведь дизельные двигатели имеют самый высокий уровень неисправностей среди всех типов автомобилей. Только у 31% дизельных моделей нет проблем. Это больше, чем у гибридных (17-18%) и бензиновых машин (20%).

Кроме того, дизельные автомобили чаще нуждаются в ремонте, и владельцы могут потратить немалые суммы на возобновление работы своих транспортных средств. Впрочем, есть и такие модели, которые демонстрируют высокую надежность, и среди них несколько ярких лидеров, отмечают в What Car?.

Renault Kadjar (2015-2022)

Рейтинг надежности: 98,6%

Renault Kadjar стал лидером среди дизельных автомобилей благодаря своей надежности и доступности. Этот внедорожник оснащен экономичными дизельными двигателями и имеет комфортный салон, что делает его идеальным для семейных поездок. Только 12% моделей Kadjar имели серьезные неисправности, в том числе связанные с подвеской и электричеством. К счастью, ремонт производится за день и бесплатно.

BMW 3 серии (2012-2019)

Рейтинг надежности: 96,5%

BMW 3 серии является одним из самых лучших предложений на рынке в своем классе. Владельцы отмечают удобство в управлении и эффективность дизельных версий. Лишь 15% автомобилей этого модельного года сталкивались с поломками, а затраты на ремонт были умеренными.

BMW 3 серии (модели от 2019 года)

Рейтинг надежности: 96,0%

Последняя версия BMW 3 серии отличается высоким уровнем технологической оснастки и приятной ездой. Хотя дизельные модели испытывают несколько больше проблем (17% по сравнению с 15% в предыдущей версии), ремонты обычно быстры и не дороги.

Skoda Kodiaq (2017-2024)

Рейтинг надежности: 94,7%

Skoda Kodiaq – это большой семейный внедорожник, сочетающий стиль и практичность. С дизельными двигателями он имеет меньше поломок, чем бензиновые аналоги, и большинство проблем решаются быстро и бесплатно. Владельцы отмечают надежность этого автомобиля.

Skoda Superb (2015-2024)

Рейтинг надежности: 92,9%

Skoda Superb – это выбор для ищущих большой семейный автомобиль. Дизельные версии этого авто на 22% надежнее бензиновых моделей, а ремонт обычно не занимает больше недели. Лишь 13% дизельных моделей испытывают серьезные поломки, и часто эти проблемы решаются бесплатно.

Volvo XC60 (модели от 2017 года)

Рейтинг надежности: 92,6%

Volvo XC60 – это классический представитель премиумсегмента, объединяющий комфорт, стиль и надежность. Дизельные версии этой модели имеют меньше поломок, чем бензиновые или гибридные версии. Владельцы могут быть уверены в том, что ремонт обычно производится быстро, и затраты на него невелики.

BMW X3 (2018-2024)

Рейтинг надежности: 92,4% BMW X3 – это большой внедорожник, поражающий своими технологическими возможностями и комфортом. Хотя дизельные модели X3 испытывают больше проблем с электрическими системами, они демонстрируют хорошую общую надежность. С ремонтами не возникает больших проблем, хотя они могут быть дороже бензиновых версий.

Mercedes GLB (модели с 2019 года)

Рейтинг надежности: 92,3%

Mercedes GLB – это компактный, но очень практичный внедорожник, сочетающий стиль и пространство. Владельцы дизельных моделей отмечают высокую надежность, а все проблемы обычно разрешаются бесплатно. Эта модель очень популярна среди тех, кто ищет семейный автомобиль с большим запасом места.

Ford Focus (модели от 2018 года)

Рейтинг надежности: 89,7%

Ford Focus популярны среди водителей благодаря своей доступности и удобному управлению. Однако дизельные модели этой модели испытывают больше проблем с электрическими системами, что может быть достаточно раздражающим для владельцев. Однако большинство ремонтов покрываются бесплатно, и проблема решается достаточно быстро.

Mazda CX-5 (модели от 2017 года)

Рейтинг надежности: 88,5%

Mazda CX-5 – это практичный внедорожник, поражающий своим дизайном и динамикой. Хотя этот автомобиль имеет хорошую репутацию по надежности, дизельные версии сталкиваются с некоторыми проблемами. В то же время, автомобиль хорошо управляется и является идеальным выбором для семейных поездок.

Несмотря на некоторые недостатки, дизельные автомобили по-прежнему остаются популярными среди водителей, которые ценят экономичность и мощность. Вышеупомянутые модели продемонстрировали себя самыми надежными среди дизельных авто, что позволяет потребителям сделать обоснованный выбор в пользу определенной марки.

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