Самые безопасные автомобили для водителей-подростков: надежность и никаких электрокаров
Учить молодого водителя поведению на дороге на новой машине нецелесообразно. Неопытные автолюбители подвержены ошибкам, поэтому для них лучше выбирать подержанное авто.
Но при этом важно, чтобы это была безопасная машина – с большим количеством технологий, которые помогут в сложных ситуациях. Издание Consumer Reports вместе с Институтом страхования безопасности на шоссе (IIHS) собрало рейтинг таких моделей.
По его данным, такие функции, как автоматическое аварийное торможение (AEB), стали доступнее для недорогих подержанных авто. Эксперты выбрали для списка модели с хорошими показателями краш-тестов, эффективным торможением и высокой надежностью.
Важно отметить, что работавшие над списком специалисты не включили в него электромобили. Хотя машины с электрическими двигателями в целом так же безопасны, как и оборудованые традиционными силовыми установками, их быстрое ускорение вызывает беспокойство.
Также первый автомобиль водителя, по мнению экспертов по безопасности, не должен быть слишком маленьким, слишком большим или слишком быстрым, поэтому они не рекомендуют спортивные автомобили, компакты, большие внедорожники или пикапы.
Вот какие б/у модели авторы рейтинга рекомендуют для водителей-новичков больше всего.
Компактные авто
- Toyota Corolla
- Toyota Prius
- Mazda 3
- Toyota Prius Prime
- Honda Civic
Машины среднего размера
- Toyota Camry
- Volvo S60
- Volvo V60
- Subaru Legacy
- Hyundai Sonata
- Honda Accord
Большие авто
- Toyota Avalon
Компактные внедорожники
- Chevrolet Equinox
- Kia Sportage
- Toyota RAV4
- Hyundai Tucson
- Mazda CX-5
- Lexus UX
- Honda CR-V
- Nissan Rogue
- Subaru Forester
- Mazda CX-30
Внедорожники среднего размера
- Volvo XC60
- Hyundai Santa Fe
- Toyota Highlander
- Nissan Murano
- GMC Terrain
- Ford Edge
- Lexus NX
- Infiniti QX60
- Mazda CX-9
Минивены
- Toyota Sienna
Ранее OBOZ.UA рассказывал, о лучших японских гибридных авто.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.