Самые безопасные автомобили для водителей-подростков: надежность и никаких электрокаров

Учить молодого водителя поведению на дороге на новой машине нецелесообразно. Неопытные автолюбители подвержены ошибкам, поэтому для них лучше выбирать подержанное авто.

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Но при этом важно, чтобы это была безопасная машина – с большим количеством технологий, которые помогут в сложных ситуациях. Издание Consumer Reports вместе с Институтом страхования безопасности на шоссе (IIHS) собрало рейтинг таких моделей.

По его данным, такие функции, как автоматическое аварийное торможение (AEB), стали доступнее для недорогих подержанных авто. Эксперты выбрали для списка модели с хорошими показателями краш-тестов, эффективным торможением и высокой надежностью.

Важно отметить, что работавшие над списком специалисты не включили в него электромобили. Хотя машины с электрическими двигателями в целом так же безопасны, как и оборудованые традиционными силовыми установками, их быстрое ускорение вызывает беспокойство.

Также первый автомобиль водителя, по мнению экспертов по безопасности, не должен быть слишком маленьким, слишком большим или слишком быстрым, поэтому они не рекомендуют спортивные автомобили, компакты, большие внедорожники или пикапы.

Вот какие б/у модели авторы рейтинга рекомендуют для водителей-новичков больше всего.

Компактные авто

Toyota Corolla

Toyota Prius

Mazda 3

Toyota Prius Prime

Honda Civic

Машины среднего размера

Toyota Camry

Volvo S60

Volvo V60

Subaru Legacy

Hyundai Sonata

Honda Accord

Большие авто

Toyota Avalon

Компактные внедорожники

Chevrolet Equinox

Kia Sportage

Toyota RAV4

Hyundai Tucson

Mazda CX-5

Lexus UX

Honda CR-V

Nissan Rogue

Subaru Forester

Mazda CX-30

Внедорожники среднего размера

Volvo XC60

Hyundai Santa Fe

Toyota Highlander

Nissan Murano

GMC Terrain

Ford Edge

Lexus NX

Infiniti QX60

Mazda CX-9

Минивены

Toyota Sienna

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