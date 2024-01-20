Renault готовит новый недорогой кроссовер размером с Duster: каким он будет

Renault готовит новую недорогую модель для сегмента кроссоверов – покупателям хотят предложить автомобиль наиболее востребованного типа. Известны некоторые подробности о грядущем автомобиле, премьера которого приближается.

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По данным Autocar, новая модель придет на смену Renault Arkana. Длина кузова составит около 4,4 м. Значит, по размерам автомобиль будет напоминать бюджетный кроссовер Renault Duster.

Но известно, что новинка окажется чуть дороже, ведь с точки зрения позиционирования займет место между компактным Captur и более крупным Austral. Последний является соперником Toyota RAV4.

В Autocar подготовили свой взгляд на машину, название которой пока не раскрывают. Дизайнеры изобразили смелую внешность машины в актуальном корпоративном стиле бренда с резкими гранями и эффектной светотехникой.

Наверняка машину будут позиционировать как стильный молодежный кроссовер. Ожидаются гибридные силовые установки. Полностью электрический вариант исключать не стоит.

Напомним, ранее OBOZ.UA показывал недорогой кроссовер Volvo, который вызвал настоящий ажиотаж на рынке.