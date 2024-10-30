Какой автомобиль проедет перекресток последним: запутанный тест на знание ПДД

Чтобы разъехаться на перекрестке в городах устанавливают разные устройства для регулирования трафика – знаки, светофоры и т.д. А вот как быть там, где перекресток не регулируется? Конечно, ответ можно найти в действующих ПДД.

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Насколько хорошо вы помните подходящий пункт, предлагает проверить Telegram-канал "За! Правилами". Он публикует соответствующую задачу. Вам нужно определить, какое из авто проедет нерегулируемый перекресток последним.

Итак, перед собой вы видите четыре автомобиля: синий, желтый, красный и белый, а также видите, в каком направлении водители планируют двигаться дальше. Вспомните, чем они должны руководствоваться в такой ситуации и выберите водителя, который должен пропустить всех вперед:

красный; белый; желтый; синий.

Начнем с того, что определим, имеет ли какая-нибудь дорогая приоритет? Поскольку на картинке мы не видим никаких соответствующих знаков, перед нами нерегулируемый перекресток равнозначных дорог. Следовательно, согласно ПДД, все водители должны по очереди разъезжаться по правилу препятствия справа.

Таким образом, первым здесь проедет водитель красного авто – у него нет такого препятствия. Это, в свою очередь, освободит проезд для белой машины. За ней дорога откроется для желтого автомобиля. А значит, последним на этом перекрестке сможет проехать водитель, находящийся за рулем синей легковушки. А это значит, что правильным здесь является четвертый вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу на знание правил обгона на трассе.

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