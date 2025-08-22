Практичная модель Subaru вернулась на рынок как недорогой кроссовер

Модель Subaru Outback – очень практичный автомобиль для семьи, который вернулся на рынок как совершенно другая машина. Кроссовер оказался недорогим и довольно мощным.

Новая Subaru Outback 2026 модельного года полностью рассекречена. Практичная недорогая модель получила совершенно другую концепцию и совсем не похожа на предшественника. Со сменой поколений этот SUV Subaru всех удивил. Carscoops рассказывает подробности.

Дизайн Subaru Outback 7 поколения давно перестал быть секретом благодаря шпионским фото. Хотя многим все равно придется привыкать к новому облику. Outback теперь напоминает брутальный внедорожник. Внешность привлекает внимание благодаря множеству геометричных элементов.

Привычная полноприводная трансмиссия работает с бензиновыми двигателями Subaru Outback (2,5 л на 180 сил и 2,4 л на 260 сил). На вершине линейки появится гибридная модификация с возможностью подзарядки от внешней сети.

Базовая цена Subaru Outback 2026 – от 35 000 долларов.

