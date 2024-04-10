Популярный недорогой кроссовер Volkswagen сделали крупнее и практичнее

Недорогой кроссовер Volkswagen Tiguan является одной из наиболее популярных моделей бренда и пользуется высоким спросом. Ранее представили официально третье поколение с современным дизайном. Теперь в компании создали более практичный вариант этой модели для семьи.

Изображения VW Tiguan публикует ITHome. На них показали новый кроссовер VW Tiguan 3 поколения с удлиненным кузовом. Живая премьера модели состоится ближе к концу апреля.

В целом у моделей Volkswagen довольно простой дизайн, и все они выполнены в общей стилистике. Однако новый увеличенный Volkswagen Tiguan L Pro на предшественника совсем не похож. А вот дизайн стандартного кроссовера, который представили недавно, модель почти полностью повторяет.

Разница – в габаритах. Колесная база составляет 2791 мм (против 2681 мм у стандартной модели) при длине кузова 4735 мм (+184 мм). То есть новый VW Tiguan L Pro длиннее почти на 20 см.

Такие размеры позволят предложить покупателям более просторный и практичный салон. Известно о двух двигателях для этой машины – мощностью 186 и 220 л.с. В первую очередь модель ориентирована на китайский рынок.

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