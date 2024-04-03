Популярный бюджетник Duster продают за 60 000 евро: как он выглядит. Фото

Бюджетный кроссовер Dacia Duster от Renault – известный недорогой автомобиль, который отличается практичностью и доступностью. Однако в продаже появились экземпляры модели, которые продают почти за 60 000 евро. Выглядят они необычно.

Условно, это б/у Dacia Duster. Ведь пробег составляет 50 км. С другой стороны, совсем немного. Кроссовер выставили на продажу за 57 985 евро. Еще один вариант с таким же пробегом предлагают за 48 950 евро. Третий автомобиль стоит столько же, но прошел 1001 км.

Почему так дорого? Новый Dacia Duster 2024 года в базовой модификации стоит 19 690 евро. Машины, о которых здесь идет речь, в три раза дороже. И это Dacia Duster 2 поколения, уже устаревшие модели.

Все они подготовлены к тяжелым условиям и оснащены огромными снегоочистителями. Управлять специфическим оборудованием можно прямо в салоне, переключатели выведены отдельными органами управления.

В движение два кроссовера приводит двигатель мощностью 114 л.с., третья машина предлагает 150 сил. Возможно, все они найдут своих покупателей.

OBOZ.UA ранее рассказывал про недорогой и мощный пикап из Китая.