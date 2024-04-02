Недорогой китайский внедорожник без ДВС стал почти в два раза мощнее. Фото

Новый электрический пикап Geely Radar GD6 ранее поступил в производство, а теперь вышел на рынок с низкой ценой. Также производитель добавил в линейку более мощный вариант.

По данным CarNewsChina, уже стартовало производство бюджетного электропикапа. Модель выводят на рынок за пределы КНР. Этот автомобиль известен домашним китайским покупателям как Radar RD6, без использования в названии бренда Geely.

Длина автомобиля составляет 5260 мм (колесная база – 3120 мм), ширина равна 1900 мм, а высота – 1830 мм. Грузоподъемность – 865 кг.

Новый Geely Radar GD6 оснащается на выбор электрическими силовыми установками мощностью 268 и 406 л.с. Второй вариант – новый в линейке топовый электрический пикап. Батарейных блоков также несколько: емкостью 63 кВтч (запас хода 400 км), 86 кВтч (550 км) и 100 кВтч (632 км).

Пикап способен заряжать электроприборы, различное оборудование или даже другие электромобили. Хотя в этом случае не удастся отдать слишком много энергии, ведь батареи не такие большие. Да и официальный китайский запас хода в действительности окажется приблизительно в 1,5 раза меньше.

Цена Geely Radar GD6 – 25 000 долларов на глобальном рынке (в Китае – около 20 000). Цен на самый мощный вариант еще нет, но заказы уже принимают.

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