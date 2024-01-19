Популярную доступную модель Renault снимут с производства совсем скоро

Компактный хэтчбек Renault Zoe, который был популярной недорогой моделью в электромобильном сегменте, снимут с производства совсем скоро. Автомобиль покинет рынок уже в 2024 году.

Видео дня

Об этом стало известно Autombile Propre. Электромобиль Renault Zoe находится в производстве более 10 лет. Сегодня машине трудно конкурировать с современными более эффективными моделями, поэтому производство прекратят весной 2024 года.

На смену придет новый электрокар Renault 5 EV. Новинку выполнят в стиле бюджетного хэтчбека Renault R5, который производили в период с 1972 по 1996 год. Компактный кузов получит прямые геометричные черты и крупные элементы простых форм.

Известно, что новая модель Renault получит несколько силовых установок. Самый мощный вариант приблизится к 270 л.с. и может получить полный привод. Но базовой станет модификация мощностью 135 л.с.

Ориентировочный запас хода – до 400 км. Цена – около 25 000 евро.

Ранее OBOZ.UA уже показывал недорогой кроссовер Fiat, который в скором времени получит мощную электрическую силовую установку.