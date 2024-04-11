Почти электрический Дастер: Honda готовит новый недорогой кроссовер. Фото

Новый кроссовер Honda показали в сети на фото. Дизайн недорогой модели рассекретили до премьеры. Благодаря привлекательной цене электромобиль должен стать очень популярным – почти таким же, как Рено Дастер.

Хотя новая Honda e:NS2 все же крупнее. Длина кузова равна 4787 мм при колесной базе в 2735 мм, ширина составляет 1840 мм, а высота – 1570 мм. Изображения модели публикует Autohome.

Новый электрокар Honda e:NS2 получился практичным. Этому во многом способствует кузов в формате кроссовера. Именно такие автомобили покупатели выбирают сегодня чаще всего.

За производство будет отвечать совместное предприятие с Dongfeng в Китае. Именно это должно способствовать снижению рыночной стоимости модели. Компания уже практикует такой подход сотрудничества с китайскими партнерами в случае других своих моделей.

Мощность силовой установки – 204 л.с., а запас хода составит 500 км. Подробности производитель сообщит позже после полноценной премьеры.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, итальянский бренд Alfa Romeo полностью рассекретил свой самый дешевый кроссовер Milano.