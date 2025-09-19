Обновленную недорогую модель Honda показали в деталях

Популярная модель Honda Civic претерпела модернизацию для 2025 года. Обновленный недорогой автомобиль привычного формата будет соперничать с VW Golf и Toyota Corolla. Машину показали в деталях.

Видео дня

Модель Honda Civic в кузовах хэтчбек и седан со стильным дизайном и современным оснащением всегда привлекает внимание покупателей. Детали показывает Autogefühl.

Мы видим аккуратные изменения в знакомом дизайне. Передняя светотехника получила строгое исполнение. Это придает машине резкий, брутальный и "насупленный" вид – смело и необычно, хотя светотехника в целом сохранилась без кардинальных изменений.

Дизайнеры придали новые штрихи бамперам. В особенности передний бампер стал агрессивнее с крупным воздухозаборником и новой фальшрадиаторной решеткой.

В моторной линейке есть бензиновый мотор объемом 2 л на 158 л.с. Есть и гибридная Honda Civic Hybrid мощностью 200 л.с. Цена Honda Civic 2025 в США – от 28 545 долларов. За гибридный вариант просят от 31 045 долларов. В Европе минимальный прайс составляет 38 000 евро за гибрид.

