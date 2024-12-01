О чем предупреждает знак? Задание по ПДД

Дорожные знаки играют главную роль в регулировании дорожного движения. Согласно пункту 8.2 ПДД знаки имеют преимущество перед разметкой и могут быть постоянными, временными и с изменяющейся информацией.

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Предлагаем проверить себя интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и попытайтесь определить, о чем предупреждает знак.

О чем предупреждает изображенный дорожный знак?

О приближении к Т-образному перекрестку; О тупике спереди; О выбоине впереди; Об участке дороги, где часто есть пробки.

Объяснение

Напомним общие правила. Пункт 8.2-1 указывает, что дорожные знаки устанавливаются по обе стороны дороги на той ее стороне, что соответствует направлению движения. Для улучшения восприятия дорожных знаков они могут быть размещены над проезжей частью. Если дорога имеет более одной полосы для движения в одном направлении, установленный по обе стороны дороги соответствующего направления дорожный знак дублируется на разделительной полосе, над проезжей частью или на противоположной стороне дороги (в случае, когда для движения во встречном направлении есть не более двух полос) .

Дорожные знаки делятся на следующие группы:

а) предупредительные знаки – необходимые для информирования о приближении к опасному участку дороги;

б) знаки приоритета – определяют очередность проезда;

в) запрещающие знаки – вводят или отменяют определенные ограничения в движении;

г) приказные знаки – показывают обязательные направления движения или позволяют некоторым категориям участников движение по проезжей части или отдельным ее участкам, а также вводят или отменяют некоторые ограничения;

ґ) информационно-указательные знаки – вводят или отменяют определенный режим движения;

д) знаки сервиса информируют участников дорожного движения о расположении объектов обслуживания;

е) таблички к дорожным знакам.

На рисунке показан знак 5.32.1. Он применяется для обозначения дороги, не имеющей сквозного проезда.

Правильный ответ

Знак 5.32.1 означает наличие тупика впереди, так что правильный ответ – 2.

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