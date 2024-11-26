Кто проедет последним? Запутанная задача по ПДД

Водители во время выезда с прилегающей территории иногда сталкиваются с проблемами по незнанию правил дорожного движения. За соответствующие нарушения ПДД предусмотрены немалые штрафы.

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OBOZ.UA предлагает пройти сложный тест по правилам выезда на дорогу с придомовой территории. Нужно определить, какой из трех авто проедет определенный участок первым, а какой последним.

Поскольку водитель ТС при выезде с прилегающей территории должен уступить дорогу ТС и пешеходам, то стоящие ТС не должны создавать ему ограничения в обзорности проезжей части, на которую он выезжает, то есть создавать препятствия при выезде с прилегающей территории или въезде на нее. .

Чтобы дать правильный ответ, следует упомянуть пункт 10 ПДД Украины. В нем отмечается, что перед началом движения, перестройкой и любым изменением направления движения водитель должен убедиться, что это будет безопасно и не создаст помех или опасности другим участникам движения.

Пункт 10.2. указывает: "Выезжая на дорогу из жилой зоны, дворов, мест стоянки, автозаправочных станций и других прилегающих территорий, водитель должен перед проезжей частью или тротуаром дать дорогу движущимся по ней пешеходам и транспортным средствам, а съезжая с дороги - велосипед пешеходам, направление движения которых он пересекает".

Соответственно правильным ответом на этот тест будет следующее: Первым проедет синий автомобиль, вторым – желтый, третьим – красный.

Объяснение: выезжая с прилегающей к дороге территории, водитель должен отдать предпочтение другим транспортным средствам.

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