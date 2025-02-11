Новый Suzuki Jimny удивил своим дизайном. Фото и цена

Известный бюджетный внедорожник Suzuki Jimny пользуется огромной популярностью почти во всем мире. А с новой модификацией автомобиль стал еще интереснее и по-настоящему удивил своим дизайном. Машину показали на фото.

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С помощью пакета особых доработок Suzuki Jimny превратили в копию классического европейского хэтчбека Renault 5. Компания Damd разработала стильную визуальную модификацию, сообщает Motor1.

Аксессуары получились хорошо проработанными, а масштаб изменений кажется серьезным. Замене подлежат бамперы, светотехника и оформление фальшрадиаторной решетки.

Suzuki Jimny в стиле знаменитого Renault 5 Turbo выкрасили в темный синий цвет. Добавили белые раллийные колеса OZ Rally Racing, прямоугольные фары, решетку в стиле 80-х годов и новый бампер. Все изменения очень напоминают оригинальный хэтчбек.

Пакет модификаций Suzuki Jimny Damd оценили в 3000 долларов. Комплект колес предлагается еще за 4000 долларов.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, к премьере готовится новый кроссовер Toyota.