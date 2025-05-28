Современно и недорого: эксперты назвали лучшие новые электрокары

Эксперты опубликовали список лучших новых электромобилей 2025 года. Эти современные модели сами по себе позволяют экономить, ведь не расходуют топливо. Вдобавок конкретно эти машины являются недорогими.

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Список составили в Auto Express. Цель – найти лучшие современные электрокары по совокупности факторов из разных сегментов. В итоге получили рейтинг, в котором есть машины для каждого покупателя.

В список попали в том числе дорогие премиальные модели. Но мы в OBOZ.UA сосредоточились на самых доступных электромобилях.

Лучшие новые электрокары 2025 года:

Citroen e-C3; Skoda Elroq; Kia EV3; Renault 5 E-Tech; Hyundai Kona Electric; Renault Scenic; Volvo EX30; Leapmotor T03.

Главная особенность этих электрокаров в рейтинге в том, что это современные модели, которые оснащены необходимым оборудованием для тех, кому это важно. При этом каждый покупатель найдет лучшую машину для себя благодаря разнообразию форматов и габаритов.

Напомним, как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, новая бюджетная модель Dacia Sandero получит в том числе электрическую силовую установку.