Новый недорогой Chevrolet придет вместо соперника Toyota Camry. Фото

Chevrolet готовит новую модель следующего поколения. Автомобиль окажется недорогим и фактически придет на смену американскому сопернику Toyota Camry. Таким образом, готовится остановка производства Chevrolet Malibu.

По информации Motor1, в General Motors подтвердили завершение производства седана Malibu. Это произойдет в ноябре 2024 года. Место на конвейерной площадке займет новый Chevrolet Bolt в Канзас-Сити после модернизации предприятия.

Новый недорогой электромобиль Chevrolet Bolt 2025 года, который станет соперником Nissan Leaf, уже почти готов к производству и приближается к своему дебюту. По этому случаю в GM продолжают понемногу раскрывать детали новинки.

Электрокар Chevrolet Bolt появится в 2025 году исключительно в виде кроссовера. Сейчас модель представлена в двух кузовах: пятидверный хэтчбек и компактный кроссовер. Но теперь стало известно, что в линейке оставят только Chevrolet Bolt EUV.

Автомобиль оснастят литий-железо-фосфатным аккумулятором (LFP). Это произойдет впервые в рамках новой архитектуры GM Ultium. Именно благодаря этому разработку машины удастся ускорить. По этой же причине станет возможным удешевить батарею, как и весь электрокар в целом.

Изначально в GM планировали отказаться от разработки модели следующей генерации. Но возросший спрос на Bolt показал, что новая машина нужна рынку. Прогнозируемая цена – менее 28 000 долларов.

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