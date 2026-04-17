Новый кроссовер Kia дешевле Sportage показали вживую

Недорогой кроссовер Kia Seltos 2 поколения рассекретили официально для Европы, а теперь машину показали вживую после премьеры. Новинка окажется дешевле модели Kia Sportage.

Про новый Kia Seltos 2026 года для европейского рынка рассказывает Autogefühl. Недорогая модель Kia с 536-литровым багажником выглядит очень современно и соответствует актуальному корпоративному стилю компании.

Внешне новый Seltos повторяет кроссовер, который уже дебютировал для некоторых рынков. Очевидно, что теперь модель стала глобальной. Автомобиль построили на платформе K3 от компактных кроссоверов Hyundai Kona и Kia Niro.

В моторной линейке сперва появится бензиновый двигатель объемом 1,6 л мощностью 180 л.с. В дальнейшем на рынок выведут гибридное исполнение.

